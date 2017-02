Bad-Dürrheim Altbürgermeister verfolgt Stadtgeschehen

Derzeit bewegt die Stadt ein möglicher Neubau des Hallenfreibads Minara. Hannelore Hagmann erinnert sich gut, wie ihr Mann mit einem der Kinder bei der Einweihung der Rutsche vor Ort war. Mittlerweile würden hin und wieder die Enkel im Minara baden. Drei Kinder und fünf Enkel hat das Ehepaar Hagmann. Seine Erfahrungen mit der Pflege der Schwiegermutter und dem Miteinander der Generationen hält Gerhard Hagmann schriftlich fest. Ob daraus ein Buch werde, sei noch unklar.

Das Thema Mehrgenerationen beschäftigt den Altbürgermeister auch in anderer Weise. Als Vorstandsmitglied des Generationentreffs Lebenswert, derzeit als Beisitzer, widmet er sich engagiert den Plänen um ein Mehrgenerationenwohnen in Bad Dürrheim. Nach seinem Dafürhalten würden Alternativen zu Senioren- und Pflegeheimen verstärkt nachgefragt und nötig. Möglichst eigenständiges Wohnen in vertrauter Umgebung, dazu die passende Unterstützung, gewinne an Bedeutung. Das Projekt des Generationentreffs wird mit öffentlichen Mitteln über drei Jahre hinweg mit jährlich 40 000 Euro unterstützt, 30 000 Euro fließen dabei vom Bund, 10 000 Euro kommen von städtischer Seite. Nun gehe es darum, ein Konzept für das Mehrgenerationenwohnen in Bad Dürrheim zu erarbeiten.

Eine Geburtstagsfeier, zu der dann auch die Freunde der Familie eingeladen sind, behält Hagmann im Blick. Vielleicht ergebe sich im Sommer noch eine Gelegenheit für ein "Festle".