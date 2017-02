Bad-Dürrheim Alt und Jung kommen einander näher

Was das aktuelle Projekt "Alternative Wohnformen" angeht, so verweist Götz auf ein Treffen am Montag, 13. März, 18 Uhr, im Generationentreff, bei dem die Anliegen und das Projekt konkretisiert werden sollen. Die Richtung hänge von den Wünschen der Interessenten ab. Begleitet werde das Vorhaben durch Sozialpädagogin Eva Wonneberger vom VIA-Institut für Gemeinschaftliches Wohnen in Ravensburg.

Vorstellbar seien beispielsweise ein Haus oder mehrere Gebäude, in denen verschiedene Generationen unter einem Dach wohnten, jeder seine Rückzugsmöglichkeiten habe in Form eines eigenen Zimmers oder einer eigenen Wohnung. Ganz wichtig seien aber auch mindestens ein Gemeinschaftsraum, in dem sich die Bewohner treffen und austauschen könnten, um einer drohenden Vereinsamung entgegenzuwirken.

Ein weiterer wichtiger Termin: Am Freitag, 17. März, steht die Hauptversammlung des Vereins Generationentreff Lebenswert an. Wie Götz weiß, wird Jan Adelhoch sein Amt abgeben, das dann wieder besetzt werden müsste.

Und ein Blick in die entferntere Zukunft: Götz ist zuversichtlich, dass der Generationentreff Lebenswert auch nach der vierjährigen Förderung bis 2020 erneut auf Zuschüsse hoffen darf. So seien den aktuellen Zuschüssen bereits zwei Förderungen in den vergangenen Jahren vorausgegangen. Damit ist Götz zuversichtlich, dass der Generationentreff Lebenswert seine gemeinnützige Arbeit langfristig fortführen kann.