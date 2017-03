Bad-Dürrheim Allerlei Kunsthandwerk

Der Kunsthandwerkmarkt öffnet am Wochenende an beiden Tagen jeweils von 11 bis 18 Uhr. Am Samstag wird der Markt im Haus des Bürgers mit einem Begrüßungssekt für die ersten Besucher eröffnet. Im kleinen Bistro werden an beiden Tagen süße und herzhafte Kleinigkeiten sowie Kaffee angeboten. Einbezogen ist auch eine große Benefiz-Tombola mit Einkaufsgutscheinen der teilnehmenden Aussteller. Der Erlös kommt der Lebenshilfe Villingen-Schwenningen zugute.