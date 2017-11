Bad-Dürrheim Alle sind für den Neubau der Halle

Bad Dürrheim-Oberbaldingen (kal). Mit der Fertigstellung der Halle und der damit einhergehenden Schaffung einer Mensa für den Schulbetrieb rechnet Ortsvorsteher Karlheinz Ullrich zum Jahresende 2019. Es wird von Baukosten in Höhe von 2,75 Millionen Euro ausgegangen.

Dass der bei der Ratssitzung am Dienstagabend gefasste Beschluss einstimmig erging, versteht sich fast von selbst. Über 30 Jahre hinweg wurde der Bau einer neuen Mehrzweckhalle immer wieder Mal im Oberbaldinger Ratssaal thematisiert. Ganz intensiv beschäftigten sich die Ratsmitglieder mit der unter den Nägel brennenden Angelegenheit in den vergangenen Jahren, in denen auch gegenüber der Stadtverwaltung kontinuierlich darauf hingewiesen wurde, dass die 1960 erbaute Halle nicht nur allein wegen ihrer geringen Größe schon lange nicht mehr den Anforderungen entspreche.

Dass die Bausubstanz nicht mehr die beste sei und deshalb in den Wintermonaten oftmals das Problem bestehe, die Halle warm zu bekommen, kam ebenso häufig zur Sprache, wie dass sich die Vorhänge an der Glasfront bewegen, wenn es draußen windig ist. Stadtbaumeister Volker Kurz erörterte nochmals die vor geraumer Zeit dem Ortschaftsrat vorgestellten Baupläne sowie die seinerzeit angeregten und eingearbeiteten kleinen Änderungen.