Bad-Dürrheim Alle Forellen aus Teich gestohlen

So unerklärlich war für den Geschädigten der Vorfall, dass er noch weitere Anläufe startete und angelte. Normalerweise hätte er immer nur kurz warten müssen, bevor eine Forelle an den Haken ging. Doch seit dem 28. Februar nichts mehr. Schließlich ging er am Dienstag zur Polizei und zeigte den Diebstahl an.

Die Beamten bitten nun Zeugen, denen irgendetwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang aufgefallen ist, sich mit dem Polizeiposten Bad Dürrheim, Telefon 07726/93 94 80, in Verbindung zu setzen.

Aufwendiger Abtransport

Das Gewässer befinde sich auf einem eingezäunten Areal. Der Abtransport der rund 240 Kilo Fisch dürfte zeitlich recht aufwendig gewesen sein und müsste einigen organisatorischen Aufwand bedeutet haben, vermutet die Polizei. Es sei davon auszugehen, dass ein Fahrzeug benutzt wurde, meint die Polizei.

Vor eineinhalb Jahren habe er die Fische eingesetzt und wollte sich für den Privatgebrauch versorgen, sei es für die Familie und Bekannte, beschreibt der Pächter die Vorgeschichte. Nun seien die Forellen groß genug gewesen. Doch er habe gerade mal vier Fische geangelt, bevor der Dieb alle Tiere aus dem Gewässer geholt habe.

Jetzt überlegt sich der Pächter, ob er sein Hobby dort weiter betreiben möchte. Wenn er wieder Forellen einsetzt, möchte er auf jeden Fall Sicherheitsvorkehrungen treffen, die einen erneuten Diebstahl erschweren oder verhindern sollen.