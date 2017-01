Bad-Dürrheim Ärztliche Leitung in Schlossklinik Sonnenbühl wechselt

Bad Dürrheim. 25 Jahre war Thomas Leber ärztlicher Leiter der Schlossklinik Sonnenbühl, die zu den Vitalkliniken gehört. Gestern wurde er in einer Feierstunde verabschiedet. Stefan Beyer, Vorstandsvorsitzender der Bahn BKK, war einer der vielen Gäste, die aus Berlin angereist waren. Über Thomas Leber sagte er, dass dieser die Geschicke der Schlossklinik maßgeblich beeinflusste. Beyer attestierte dem Neu-Ruheständler Weitblick und Beharrlichkeit, die er zum Wohl der Klinik erfolgreich einsetzte. Leber übergebe ein gut bestelltes Haus. Auch auf den beruflichen Werdegang ging Beyer ein. Nach Medizinstudium in Bochum und Heidelberg sowie zusätzlichem Studium der Germanistik und Geschichte ging Leber als junger Assistenzarzt zunächst an das Klinikum Karlsruhe, danach nach Borkum. Die Bewerbung für Bad Dürrheim fand am 1. März 1991 statt – in Bad Dürrheim sollten es 25 arbeitsreiche Jahre werden. 2004 begann der Aufbau der Neurologischen Abteilung, die 2006 ihren Betrieb aufnahm.