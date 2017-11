Bad-Dürrheim Adventskalender lockt in Geschäfte

Bad Dürrheim (kal). Der Adventskalender ist eine liebgewonnene Tradition, denn seit nunmehr elf Jahren werden in der Innenstadt vom 1. bis zum 24. Dezember rote Säckchen aus Holz mit leuchtend weißen Zahlen vor den Geschäften stehen, die sich an dieser Aktion beteiligen. Damit wird eine besondere Überraschung angeboten. Kleine Geschenke liegen bei den Teilnehmern für die Kunden bereit, es gibt Rabatt-Attraktionen, weihnachtliche Menüs, kulinarische Naschereien und Punsch.

Am Donnerstag war es wieder soweit. Die roten Holzschilder wurden von den Gewerbetreibenden abgeholt. Und Andrea Kanold vom Forum Innenstadt freute sich, dass sie noch im elften Jahren so gut erhalten sind. In einer spontanen Aktion wurden sie damals in Kürze von einigen Personen angefertigt. Der Adventskalender zieht sich vom Kurpark hin bis zum Adlerplatz. Schön sei es, dass jeder, der mitmache, seinen Überraschungstag gestalten könne, wie er wolle, hieß es bei dem Treffen am Donnerstag. Mal gebe es mehr, mal weniger, wie in einem richtigen Adventskalender. Erfreulich sei auch, dass die neu angesiedelten Geschäfte ebenfalls mitmachen, betonte Kanold.

Tage schnell vergeben