Bad-Dürrheim Abschied genommen

Die Familie Hug sei fest mit Bad Dürrheim verwurzelt. Seine Urgroßmutter sei die erste Bademeisterin in Bad Dürrheim gewesen. 1928 sei die Kurpension von Mutter Rosa Hug gegründet worden. 1972 habe Günter Hug gemeinsam mit seiner Frau die Leitung übernommen. Die Pension, beziehungsweise das Hotel Hug, sei bis 2008 insgesamt 80 Jahre in Betrieb gewesen. Er habe als Hotelier, Gemeinde- und Aufsichtsrat wertvolle Beiträge zur Entwicklung der Kurstadt geleistet. Zudem sei er ein "überaus guter Koch" gewesen. Schon früh habe er erkannt, dass eine gesunde Ernährung wichtig sei. In der Kurstadt habe er "zukunftsweisende Akzente" als Gesundheits- und Diätkoch gesetzt.

Mit seinem Hotel sei Hug zusammen mit seiner Frau ein "überaus guter Gastgeber" für viele Gäste aus dem Ausland gewesen. Internationale Trainingslager seien gerne nach Bad Dürrheim gekommen.

Günter Hug war am 5. Juli im Alter von 80 Jahren verstorben.