Bad-Dürrheim Abgespeckte Form als Alternative

"Die LBU steht zu ihrer Haltung, dass Schwimmen für Schulen, Vereine und die Bürgerschaft in Bad Dürrheim weiter möglich sein muss", so Gemeinderatsfraktionssprecher Wolfgang Kaiser. Darüber hinaus teilt er mit: Die LBU erkennt an, dass durch den massiv gewachsenen Zuschussbedarf der Kur und Bäder GmbH die Stadt gezwungen sei ihre Ausgaben neu zu überdenken. Der Beschluss des Gemeinderates einer Nettoausgaben von 8,9 Millionen Euro – plus circa 700 000 Euro für den Abbruch – ist deshalb nicht mehr haltbar. Angesichts der vorliegenden Zahlen sei damit ein Bad mit Sportschwimmbecken, Bewegungsbecken und Kinderbecken sowie der Sanierung der vorhandenen Rutsche nicht finanzierbar, ohne unverzichtbare Maßnahmen wie beispielsweise den Kindergartenneubau, die Sanierung des beschädigten Daches der Salinensporthalle, den Neubau der Schulturnhalle der Ostbaarschule und die Stärkung unserer wirtschaftlichen Lebensader Solemar in unverantwortlicher Weise schleifen zu lassen.

Zwei Möglichkeiten aufgezeigt

Die LBU sieht zwei Alternativen: die erste wäre den abgespeckten Erhalt des Minaras als reines Freibad ohne Abriss des bestehenden Gebäudes. Dieses könne erstens die Technik für ein Freibecken aufnehmen und der bisherige Badebereich könnte umgenutzt werden als Kletterhalle, Beachvolleyballhalle oder Ähnliches in privater Trägerschaft. Die zweite Alternative wäre der Bau eines reinen Schulschwimmbades bei der Realschule mit einem Becken. Der Betrieb könnte mit minimalem Personalaufwand geführt werden: Aufsicht bei Schulschwimmen durch die Lehrerschaft, bei Vereinsschwimmen durch die DLRG. Möglichkeiten für Schwimmzeiten für die Bürgerschaft könnten eventuell durch die DLRG angeboten werden. Solche Einfachbäder wurden bei der Bäderfahrt besichtigt.