Bad-Dürrheim Abbruch schafft Platz für Parasolhotel

In die Abrissarbeiten investiert der Förderverein 30 000 Euro. Inbegriffen ist auch die Entfernung eines Geräteschuppens. Eine ebenfalls auf dem Gelände entdeckte Liegehalle könnte in den Kurpark verlegt werden. Darüber sei mit der Kur und Bäder GmbH gesprochen worden, erklärt Tarlatt. Es handle sich um die älteste und einzige noch bestehende Liegehalle in der Kur­stadt. Tarlatt geht davon aus, dass diese Verlegung "kostenneutral" für den Förderverein umgesetzt wird. Schließlich spende der Verein ja die Liegehalle und verlange hierfür auch nichts.

Der Förderverein kümmert sich derzeit verstärkt um die Erlangung von Eigenmitteln, um das insgesamt 13,6 Millionen Euro teure Hotelvorhaben realisieren zu können. Tarlatt geht davon aus, dass mit dem Bau im nächsten Jahr begonnen werden kann. Mit der Fertigstellung rechnet er im Jahr 2019 oder 2020.

Das Parasol-Hotel ist mit 90 Betten geplant und soll in besonderer Weise auf die Bedürfnisse von Menschen mit Handicap eingehen.