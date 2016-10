Bad-Dürrheim Ab heute läuft es wieder normal

Bad Dürrheim. Solemar-Betriebsleiter René Keller kann sich nicht erinnern, dass die Therme im Solemar jemals einen Tag wegen diesen Arbeiten geschlossen war. Normalerweise werden solche Reparaturen nachts gemacht, aber dieses Mal war es unumgänglich. Der Grund war vor allem der Durchgang zwischen dem Soleinnen- und -außenbecken. Dort kann eine Sperre heruntergelassen werden, so dass man beide Becken separat ablassen kann. Diese war jedoch undicht, Wasser drückte durch. Unter anderem wurde diese Gummidichtung gestern ersetzt.

Die ersten Handwerker nahmen gestern Morgen um 5 Uhr die Arbeit auf. Zu diesem Zeitpunkt waren die Becken schon abgelassen. Die Sole wird über den Kanal abgelassen und fließt in Richtung Kläranlage, bis sie dort ist, sei sie schon ziemlich verdünnt, so René Keller. Aber die Kollegen in der Verbandskläranlage in Donaueschingen wussten Bescheid, dass ein großer Schwung Sole aus der Therme kommen würde.

Nicht nur der Schleusendichtungsgummi wurde gestern erneuert. In diesem Durchgang ist ein Kunststofflamellenvorhang vorhanden, dieser wurde ebenfalls erneuert. Im Keller gibt es neue Badeklappen – diese sind beispielsweise im Einsatz, wenn die Wassersprudel einsetzen. Es wurden Abflüsse durchgespült, Fliesen neu verlegt, die Umkleidespinde ausgebessert und einiges mehr. Zusätzlich war das gesamte Putzteam im Einsatz und schrubbte die Becken. Gestern um die Mittagszeit wurde mit dem Befüllen der beiden Solebecken wieder begonnen. Das Außenbecken fasst 300 Kubikmeter, das Innenbecken 380 Kubikmeter. Und bis das alles vollgelaufen ist, dauert es. Eine Regelungs- und Steuerungstechnik sorgt für den richtigen Solegehalt. Die Sole kommt aus dem Bohrloch an der Hirschhalde, wird über Rohre in den Bohrturm an der Kurklinik Limberger geleitet und von dort verteilt. Eine der Leitungen führt direkt ins Solemar und wenn die richtige Mischung erreicht ist, geht die Klappe wieder zu, die Zufuhr wird beendet.