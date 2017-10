Bad Dürrheim. Das Duo 63 Reloaded besteht aus Uwe Merz (Gesang) aus Schenkenzell und Rainer Schnell (Gitarre) aus Alpirsbach-Peterzell, beide Jahrgang 1963. Sie treten am Samstag, 14. Oktober, im Waldeck Spa, Waldstraße 18 auf. 63 Reloaded zeichnen sich durch experimentierfreudige Coversongs aus Rock, Blues und Folk aus, sie sind aber auch in Jazz und Swing zu Hause. Beide machen Musik seit frühester Jugend, spielten in diversen Bands. Sie fanden zusammen, um ihre Möglichkeiten, aufgepeppt mit viel Herzblut, noch besser als Duett zu nutzen. Mit ihrer Interpretationsweise belegen sie, dass sich mit prägnant umgesetzten Gitarrenriffs und expressiven Gesangslinien, ein charakteristisch, eigenständiger Sound erzeugen lässt, der manchen Evergreen im neuen Glanz erstrahlen lässt. Für Hausgäste ist der Eintritt frei, für externe Besucher kostet es 12 Euro Eintritt.