Bad-Dürrheim 600 Phobien in einem Programm

Fühlen Sie sich beobachtet? Haben Sie Angst vorm Fliegen, vor Fliegen oder davor, dass Erdnussbutter an Ihrem Gaumen kleben bleibt? Willkommen im Club! Schließlich gibt es über 600 anerkannte Phobien – Grund genug für ein Kabarettprogramm, dachte sich Frank Fischer, der selbst stolzer Besitzer verschiedener Ängste und bekennender Hypochonder ist. Er zeigt, dass in dem Thema mehr Komik steckt, als man vermutet. So bezeichnet beispielsweise Hippopotamomonstrosesquipedaliophobie die Furcht vor langen Wörtern.

Wie ein Speichelsauggerät beim Zahnarzt zur ernsthaften Bedrohung werden kann und wieso die ZDF-Hitparade in seiner Kindheit als Ersatz für Horrorfilme diente – all dies schildert der Gewinner zahlreicher Kabarettpreise in vielen absurden Geschichten. Dabei zeigt er anschaulich, dass auch die Angst vor Herbert Grönemeyer oder dem Seitenbacher-Müsli-Mann durchaus berechtigt ist. Karten sind im Haus des Gastes, Telefon 07726/66 62 66 sowie bei allen Vorverkaufstellen des Kultur-Ticket-Verbundes Schwarzwald-Baar-Heuberg oder online unter www.badduerrheim.de/veranstaltungen erhältlich.