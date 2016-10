Bad Dürrheim. Auf dem Weg von der Karlstraße in Richtung Hochemmingen ist ein 72-jähriger Fahrer eines VW-Busses am Dienstagvormittag, gegen 9.30 Uhr, im Verlauf einer Linkskurve von der Straße abgekommen und mit dem Kleinbus im Straßengraben gelandet. Hierbei zog sich der Mann leichte Verletzungen zu. An dem VW-Bus entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der 72-Jährige ließ die beim Unfall zugezogene Kopfplatzwunde später ärztlich behandeln.