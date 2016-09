Bad Dürrheim 46-Jährige bei Unfall auf A 81 schwer verletzt

Kurz nach Mitternacht war die Frau aus dem Kreis Konstanz auf der Autobahn in Richtung Singen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie mit ihrem Opel Corsa kurz vor der Anschlussstelle Geisingen nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich der Pkw mehrfach überschlug, ein großflächiges Hinweisschild beschädigte und hinter dem Wildschutzzaun zum Stehen kam.

Die 46-Jährige, die alleine im Auto saß, zog sich schwere Rückenverletzungen zu und kam stationär ins Krankenhaus.

Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro, am Schild und dem Zaun in Höhe von etwa 1200 Euro.