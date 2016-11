Bad-Dürrheim 43. Christkindlemarkt am ersten Advent

Für den musikalischen Rahmen sorgen verschieden Musikvereine aus der Region auf dem Rathausplatz. Da es in den vergangenen Jahren vermehrt zu Anfragen von Kindern, die gerne auf dem Christkindlemarkt spielen würden, gekommen ist, gibt es in diesem Jahr für die Kinder die Möglichkeit auf dem Rathausplatz zu musizieren. Ein Auftritt ist am Samstag, 26. November von 14 bis 15 Uhr möglich. Alle Interessierten können sich per Mail an daniel.limberger@badduerrheim.de melden. Der Markt ist am Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Einen Tag vor dem Christkindlemarkt eröffnet die Kur und Bäder ihren Hüttenzauber im Hindenburg. Die Holzhütte ist bis zum 28. Dezember geöffnet. Öffnungszeiten sind von Montag bis Donnerstag, 17 bis 21 Uhr, freitags von 17 bis 23 Uhr (außer am 2. Dezember), samstags von 14 bis 23 Uhr und sonntags von 14 bis 21 Uhr.

Es werden verschiedene Veranstaltungen in diesen Wochen angeboten, wie beispielsweise ein Whiskytasting, am 3. Dezember, eine Kaffee- und Schokoladenverkostung am 8. Dezember und eine Weinprobe am 15. Dezember. Zu diesen Veranstaltungen wird um Anmeldung unter 07726/5000 gebeten. Des Weiteren eine Après-Ski-Party am 9. Dezember mit DJ Sascha und ein Wintergrillen mit der Guggenmusik der Urviechern am 10. Dezember.