Bad-Dürrheim 4000 Straßenkinder gerettet

Bahnchef und Off Road Kids Beiratsvorsitzender Rüdiger Grube lobte: "Das ist eine Zahl hinter der unglaublich viel Einsatz steckt und auf die die Off Road Kids Stiftung sehr stolz sein darf." Exakt seien es Ende August bereits 4223 erfolgreich vermittelte Straßenkinder und junge Obdachlose gewesen, denen Off Road Kids seit 1993 bei der Suche nach einer aussichtsreichen Zukunft mit Erfolg geholfen habe, so Off Road Kids-Vorstandssprecher Markus Seidel, dessen Stiftung in Bad Dürrheim nicht nur die bundesweite Straßensozialarbeit koordiniert, sondern auch ein Kinderheim und ein Hochschulinstitut betreibt.

Förderer wie Vodafone Stiftung, Deutsche Bahn Stiftung, help and hope Stiftung oder auch Permira helfen neben privaten Spendern den Einsatz der Streetworker bundesweit zu finanzieren. Geld aus der Staatskasse erhält Off Road Kids bis heute nicht, so Seidel: "Wir sind so erfolgreich wie nie zuvor und könnten viel mehr erreichen, wenn wir weitere Spender finden würden." Dafür, dass es immer mehr sehr junge volljährige Obdachlose gebe, sei ein paradoxer Gesetzeszustand mitverantwortlich, so Seidel: "Wir haben das weltweit beste Kinder- und Jugendhilfegesetz, aber eine miserable Finanzierung der Jugendämter auf Landkreisebene. Die Schuldenbremse für die Kommunen schlägt voll durch." Besonders kritisch zu bewerten sei die oft viel zu frühe "Verselbständigung volljähriger Heimkinder in eigene Wohnungen", und weiter: "Die staatliche Jugendhilfe muss hier aus Kostenzwängen etwas tun, was man mit eigenen Kindern nie machen würde."

Die Off Road Kids Stiftung fordere daher, im Zuge der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen die Jugendämter bundesweit einheitlich mit Geldern auszustatten. Schon letztes Jahr hatte die Off Road Kids Stiftung gemeinsam mit ihrem Hauptförderer Vodafone Stiftung beim Deutschen Jugendinstitut eine Studie initiiert, die den Absturz viel zu früh verselbstständigter Heimkinder nachgewiesen hat. Das Deutsche Jugendinstitut hatte sich schon damals den Forderungen der Off Road Kids Stiftung angeschlossen.