Bad-Dürrheim 40 Prozent der Arbeitsplätze für Menschen mit Handicap

"Heute interessiert uns das Innenleben dieses Hauses" verkündete Prochnow und begrüßte dazu Sigrid Bausch, zweite Vorsitzende der Bad Dürrheimer AWO-Ortsgruppe, Rollstuhlfahrerin Ingrid Beaumont sowie Madlen Müller, Pflegedienstleiterin der AWO aus Schwenningen. Sie stellte zunächst ein neues Notrufgerät vor. Durch eine hochmoderne GPS-Technologie mit Satellitenortung könne weltweit beinahe flächendeckend die genaue Position des Gerätes ermittelt werden. Im Notfall würden die Daten per Knopfdruck über das GSM-Netz versendet, wahlweise an individuelle Privatkontakte oder an eine Notrufzentrale. Es könne als Hausnotruf oder als mobiles Notrufsystem genutzt werden, am Handgelenk oder am Gürtel getragen werden. Dieses Gerät solle den Gästen des Hotels bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden.

Bei der Buchung könne angegeben werden, was im Falle einer Behinderung benötigt werde. Zudem solle die Möglichkeit geboten werden, einen Pflegedienst nach Wahl in Anspruch zu nehmen oder auch eine Betreuungsperson als Begleitung.

Madlen Müller stellte sich vor, dass Personen zur Verfügung stehen, die Menschen mit Behinderung auch in den Abendstunden zu kulturellen Veranstaltungen begleiten. "Ich wünsche mir, dass dies noch mehr in den Vordergrund gestellt wird", so die Pflegedienstleiterin.