Bad-Dürrheim 39 Aussteller erwartet

Der Kunsthandwerkermarkt öffnet an beiden Tagen jeweils von 11 bis 18 Uhr. Am Samstag wird der Markt im Haus des Bürgers mit einem Sektempfang eröffnet. Miteinbezogen ist auch eine große Benefiz-Tombola mit tollen Einkaufsgutscheinen der teilnehmenden Aussteller zugunsten der Lebenshilfe Villingen-Schwenningen. Es werden an den beiden Tagen rund 4000 Besucher erwartet, der Eintritt ist frei.