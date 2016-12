Bad-Dürrheim 38. Weihnachtstheater mit zwei neuen Schauspielern

Die Aufführungstermine in der Gemeindehalle sind traditionell am 26. Dezember mit einer öffentlichen Generalprobe um 14 Uhr und der Abendveranstaltung um 20 Uhr. Ein weiteres Mal öffnet sich der Vorhang am 5. Januar, ebenfalls um 20 Uhr. Für die Abendveranstaltungen beginnt der Kartenvorverkauf am heutigen Samstag. Zwischen 10.30 und 12 Uhr können die Karten zum Preis von sieben Euro im Eingangsbereich des Hochemminger Rathauses abgeholt werden. Im Anschluss sind Eintrittskarten zur Selbstabholung bei Irene Storz (Telefon 07726/5137) in der Mühlhauserstraße 25 zu ordern. An der Abendkasse können die Karten nicht hinterlegt werden. Für die Nachmittagsvorstellung findet kein Kartenvorverkauf statt. Bei der öffentlichen Generalprobe zahlen Kinder zwei und Erwachsene vier Euro.

Mit der rabenschwarzen Komödie halten gleich zwei Neulinge bei den Laienspielern der Narrenzunft Einzug. Werner Kaiser ist im vorigen Jahr der Liebe wegen von Bühl in die Kurstadt gezogen und wollte sein geliebtes Hobby weiter auszuüben. Bereits mit 16 Jahren hat der ehemalige Beamte mit dem Theaterspielen begonnen und kann sogar in den letzten zehn Jahren Auftritte im Fernsehen vorweisen. So spielte Kaiser in Statisten- und Sprechrollen bei "Verklag mich doch", "Die Nonne und der Kommissar" oder gar beim Tatort. Er fühlt sich in der Gruppe wohl und ist von seiner Bühnenrolle als Beamter begeistert.

Alexandra Bajorath, die langjährige Spielerfahrung von der Hermann-Moser-Bühne mitbringt, fühlt sich ebenso bei den Hochemmingern aufgenommen und schätzt hier die Theaterarbeit. "Wir haben zunächst die Texte lange nur gelesen und so kann man sich viel besser in die Rolle versetzen", sagt die Darstellerin. Das Fehlen eines Regisseurs ersetzt hier die ganze Gruppe, denn jeder gibt Tipps und Hilfestellungen. Zum Stück selbst wollen die Spieler ein großes Geheimnis machen, denn die Spannung soll erhalten bleiben. Wer die Gruppe kennt, weiß, dass die mimikreiche Darbietung wieder ein Angriff auf die Lachmuskeln sein wird.