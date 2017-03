Bad-Dürrheim 36 Gruppen zeigen Wege auf

Eröffnet wird der Selbsthilfetag mit Grußworten von Landrat Sven Hinterseh und Bürgermeister Walter Klumpp, wie bei der gestrigen Pressekonferenz von Stefanie Kaiser von der Selbsthilfekontaktstelle des Kreises und Daniel Limberger von der Kur und Bäder GmbH bekannt gegeben wurde. Beachtlich ist auch heuer die Anzahl von 36 Selbsthilfegruppen, die sich und ihre Angebote der interessierten Öffentlichkeit an Ständen präsentieren werden. Erstmals stellt sich Selbsthilfegruppe Vitiligo vor.

Vitiligo ist eine erworbene Hautkrankheit, die in der Regel im Kindes-oder frühen Erwachsenenalter auftritt. Die Patienten haben dabei weiße Flecken auf der Haut, die an Händen, Unterarm, Füßen und im Gesicht auftreten. Betroffen sind von dieser Krankheit etwa ein Prozent der Weltbevölkerung. Das Schwerpunkthema der Vortragsreihe bildet in diesem Jahr die menschliche Psyche. Mittlerweile erkranken jährlich 14 Prozent der Bevölkerung an Angststörungen. Die Krankheitstage, die ärztliche Verordnung von Psychopharmaka sowie die Frühberentung wegen psychischer Symptome, die zu Belastungen im Alltag und Berufsleben führen, nehmen kontinuierlich zu, was statistisch belegt ist.

Wartezeiten von sechs Monaten bis zum ersten Gespräch mit einen Psychologen sind mittlerweile zum Standard geworden, weil die Zahl der hilfesuchenden kontinuierlich ansteigt. Obwohl die Gesellschaft gegenüber vor 20 Jahren heute offener für das Thema psychische Erkrankungen geworden ist, haben es die Selbsthilfegruppen nicht einfach, die Leute für sich zu gewinnen, da sich mancher, dem Hilfe angeboten werden kann, zurückzieht, weiß Stefanie Kaiser aus Gesprächen mit den Organisationen.