Bad-Dürrheim 31 Bilder in der Hirschhalde

Die Kunst, so Zuzanna Kusch, habe sie schon immer angezogen. Schon in der Schule sei ihr malerisches Talent entdeckt worden. Doch die Eltern, so erinnert sie schmunzelnd, bestanden darauf, dass sie einen "richtigen" Beruf erlernt, denn Malen sei eine brotlose Kunst, von der man nicht leben könne. So war sie zehn Jahre lang als Dekorateurin tätig und konnte sich dabei künstlerisch betätigen.