Bad-Dürrheim 30 000 Euro Förderung

Bad Dürrheim. "Ich freue mich ganz besonders, dass der Generationentreff Lebenswert mit Bundesmitteln gefördert wird", erklärt Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei. Gestern konnte er die Nachricht überbringen, dass der Bad Dürrheimer Verein mit 30 000 Euro gefördert wird. Das Interesse am Bundesförderprogramm Mehrgenerationenhäuser nehme stetig zu, was sich nicht zuletzt an mehr als 125 Neubewerbungen im Rahmen des Interessenbekundungsverfahrens für den Förderzeitraum 2017 bis 2020 widerspiegle. "Aufgrund des Einsatzes der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist es in den Haushaltsberatungen gelungen, die Finanzierung für weitere 105 Mehrgenerationenhäuser im Haushalt sicherzustellen", so Frei weiter.