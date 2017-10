Bad-Dürrheim 25 Millionen Mark Mitgift

Bad Dürrheim. Am 21. Oktober 1987 feierte das Solemar nach nur zwei Jahren Bauzeit seine Einweihung. 30 Jahre und ein Tag später, am 22. Oktober findet in Bad Dürrheims Aushängeschild in Sachen Kurbetrieb einen Tag der offenen Tür statt.

Die Ausgangssituation in den 1980er Jahren war ein durchaus kompliziertes Beziehungs- und Eigentumsgeflecht. So gehörte das damalige Solebad dem Land, genauso wie eine Teilfläche des Kurparks. Bad Dürrheim selbst hatte also in den Kureinrichtungen des Ortes eigentlich nichts zu sagen, war jedoch für den Tourismus und das Kurwesen auf die Einrichtungen angewiesen. Es gab Sanierungsbedarf, das Solebad reichte nicht mehr aus, aber das Land wollte und konnte nicht investierten, mangels Geld.

Der damalige Bürgermeister Gerhard Hagman erinnert sich, wie es zu dem so genannten Jahrhundertvertrag kam, in dem die Stadt dann alle Einrichtungen übernahm und etwa 25 Millionen Mark bekam, um das heutige Solemar zu bauen. Zunächst fanden erste Gespräche mit einem Staatssekretär statt. Man wollte aber auch nur ein überschaubares Risiko eingehen und erarbeitete parallel zu den Verhandlungen ein Konzept für ein neues Solebad, dies hatte bereits die Idee des Kuppeldachs, so Hagmann, man wollte schließlich wissen, was finanziell auf die Stadt zukomme.