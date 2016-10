Bad-Dürrheim 24 Schüler in Kurstadt zu Gast

Bad Dürrheim. Die Jugendlichen und ihre begleitenden Lehrkräfte kamen aus Frankreich, Polen und Litauen. Untergebracht waren sie in den gastgebenden Familien, die sich alle sehr viel Mühe gegeben hatten, um ihren Gästen einen unvergesslichen Aufenthalt zu bescheren.

Während dem einwöchigen Aufenthalt, der mit einer Willkommensfeier in der Realschule begann, wurden Fahrten nach Stuttgart, an den Bodensee, nach Freiburg und zu den Vogtsbauernhöfen nach Gutach unternommen, auch Zeit für Gemeinsamkeiten in den Familien waren eingeplant. Der Austausch hatte jedoch nicht nur Sinn und Zweck, schöne Ausflüge zu unternehmen, sondern den jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, sich, und die verschiedenen Kulturen kennenzulernen und zu verstehen und sich somit auf ein gutes, gemeinsames Europa vorzubereiten. Europa könne nur gelebt werden, wenn sich die Menschen verstehen und gegenseitig vertrauen, so meinte Bürgermeister Walter Klumpp bei der Begrüßungsfeier. Das Projekt Erasmus Plus, an dem die Realschule zum zweiten Mal teilnahm, sei eine tolle Möglichkeit für jungen Menschen, um sich kennen zu lernen.

Intensive Vorbereitung hat sich für alle gelohnt