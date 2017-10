Bad-Dürrheim 24 Gebäude sind drin

Albrecht Keller stellte das Projekt vor. Ein Schwerpunkt dabei ist das Areal der ehemaligen Baufirma Riegger in der Viktoriastraße. Hier seien Gewerbebetriebe nicht mehr zeitgemäß untergebracht, man wolle auf der Fläche eine Wohnbebauung entwickeln. Das Areal ist bis dato noch im Eigentum der Familie Riegger. In dem Sanierungsgebiet sind auch die beiden Rathäuser wie auch das Haus des Gastes und des Bürgers. In dem Gebiet gibt es 24 Gebäude. rund ein Drittel davon ist 26 bis 50 Jahre alt, vier sind zwischen 50 und 100 und vier über 100 Jahre alt. Zwei Drittel der Gebäude weisen Keller zufolge leicht bis mittlere Mängel auf. Im Vorfeld wurden 97 Eigentümer mit einem Fragebogen angeschrieben, 24 antworteten, was eine Rücklaufquote von 24 Prozent sei und er als guten Wert erachtete. Viele wollen vor allem energetische Sanierungen durchführen, dazu gehörten beispielsweise neue Dächer, Fenster und Heizungen.

Reine Schönheitsreparaturen werden nicht bezuschusst, genauso wie Investitionen, die unter 5000 Euro liegen, diese fallen unter die so genannte Bagatellgrenze. Anfang November wird es die ersten Beratungsgesprächen mit Interessierten geben.