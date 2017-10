Bad-Dürrheim 2025 soll Sanierung fertig sein

Dem Ortschaftsrat gegenüber erläuterte der neue Besitzer, dass er das Gebäude im August erworben habe und es denkmalgerecht sanieren wolle. In den Innenräumen wurden seither die ersten Räumungsmaßnahmen durchgeführt. Entdeckt wurden einige Wandfresken. Ein beauftragter Gutachter soll feststellen, ob sie noch erhalten werden können. Festgestellt wurde, dass in das Haus eine Besonderheit in Form eines liegenden Dachstuhls eingebaut wurde. Vermutlich im 18. Jahrhundert erfolgte ein Eingriff in die Dachstatik, indem aus dem liegenden ein stehender Dachstuhl wurde. Dass alles noch stehen blieb, sei wohl der Bausubstanz zu verdanken.

Der Aufwand, den Dachstuhl fachgerecht sanieren zu lassen wird, nach den Worten des Hausbesitzers erheblich sein, der mit dem Landesdenkmalamt in stetigen Kontakt steht. Er geht auch davon aus, dass weitere Überraschungen auf ihn zukommen werden. Vor dem Winter möchte er noch den Giebel sichern und das Dach an seinen undichten Stellen ausbessern lassen, damit kein Wasser mehr in das Gebäude eindringen kann.

Ungeachtet dessen was das alte Gemäuer noch offenbaren wird, will der Investor an seinen längerfristig umzusetzenden Plänen weiterhin festhalten. Diese sehen die Einrichtung eines Cafés im Erdgeschoss und Ferienwohnungen im Obergeschoss vor. Für den gastronomischen Betrieb sei ein Anbau für die sanitären Anlagen erforderlich.