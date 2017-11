Bad-Dürrheim 2019: Jubiläumstreffen aber kein Ball

Zu Narrenräten wurden Matthias Bruch, Steffi Eichstädt, Nicole Fischer, Joachim Fischer, Moritz Nann, Corinna Spettel, Stefan Sulzmann, Mike Merz und Michael Wasgien gewählt. In das Häs vom Urviech können Stefan Bader und Markus Kaisner schlüpfen. Marina Gäng und Nicole Fischer wurden Jugendvorsitzende. Richtig krachen lassen will es die Urviecherzunft in 2019, wenn sie ihr 40-jähriges Bestehen mit einem großen Narrentreffen am Freitag und Samstag 16. und 17. Februar, feiern möchte. Wie vom Vereinsvorsitzenden Matthias Nann zu hören war, sind die organisatorischen Vorbereitungen für dieses Ereignis schon soweit gediehen, sodass man sagen kann, dass der Rahmen schon steht.

Um selbst und mit vielen Gästen das Narrenjubiläum gebührend feiern zu können, soll auf dem Rathausplatz ein Narrendorf aufgebaut und im angrenzenden Hindenburgpark ein Festzelt aufgestellt werden. Für den Freitag ist ein Kinderumzug und in den Abendstunden ein Fackelumzug mit anschließendem närrischen Programm in der Siedepfanne geplant.

Mit einer Narrenmesse soll der Sonntag beginnen, dem am Nachmittag ein großer Umzug mit etlichen tausend Hästrägern folgen soll. Hierzu wurden bereits Einladungen an Zünfte verschickt. Um all die mit einem großen Aufwand verbundene Festivität stemmen zu können, wird die Mithilfe einer Vielzahl von Mitgliedern nötig sein. Um die Überforderung der Helfer zu vermeiden, wird in 2019 kein Urviecherball stattfinden, verkündigte der Vorsitzende Matthias Nann.