Bad-Dürrheim 20-jährige Bad Dürrheimerin veröffentlicht eigenes Buch

Mit dem guten Vorsatz, 1000 Wörter am Tag zu schreiben, gelang es ihr, 220 Seiten zu füllen. "Wenn ich einen Tag lang nichts gemacht habe, habe ich am Tag darauf doppelt so viel geschrieben", erzählt sie. Die Strenge ist ihrem Freund zuzuschreiben, der Anfang August aus Italien nach Deutschland gezogen ist. So war die Motivation natürlich riesig, bis zum großen Umzug in die eigene Wohnung fertig zu werden, um auch ihrem Freund die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. "Während der Zeit als ich an meinem Buch geschrieben habe, hat er mich immer unterstützt."

Wusste sie nicht mehr weiter, reichte eine kurze Nachricht, und bevor ihr Freund ihr antworten konnte, kam ihr sogleich eine Idee, und die Seiten des Buches füllten sich. "Man kann schon sagen, dass er in der Zeit meine ­Inspiration war".

Diese Zeit war für die Jungautorin einerseits auch eine Zeit, in der die Tage lang und die Nächte kurz waren, andererseits aber "war es viel zu kurz, und ich hatte das Gefühl meine Geschichte geht viel zu schnell zu Ende". Verkauft hat sich das Buch trotzdem bereits über 70 Mal . Neben der Veröffentlichung ihres eigenen Buches, spielte auch der kindle storyteller – der deutsche self publishing award – eine wichtige Rolle. Er war auch Grund dafür, dass das Buch so schnell fertig werden musste, denn Einsendeschluss war der 15. September. Zugeschickt habe sie das Buch aber schon am 9. August – der Umzug nahte.

Wie es nach dem Wettbewerb weiter gehe, weiß die Jungautorin noch nicht. Angst, dass das Buch nicht ankommen würde, hatte sie nicht. "Es kann mir eigentlich nichts passieren. Wenn es gut ist, verkauft es sich, und wenn es schlecht ist, versinkt es eben in der Versenkung von Amazon. Platz genug hat Amazon ja für Bücher", schmunzelt die Jungautorin.

Cover selbst gestaltet

Über 1000 Bücher hat sie nach eigenen Angaben bereits gelesen. Besonders das Genre Romantic/Fantasy füllt ihre Bücherregale – am liebsten lese sie die Edelstein-Trilogie, Rubinrot, Saphirblau und Smaragdgrün. Neben dem Lesen ist das Fotografieren ihre zweite große Leidenschaft, die sich im Cover ihres Buches "Feuerrote Schwingen" widerspiegelt.

Eigentlich zeigt das Cover den Hals eines Bartagams, doch erweckt es den Anschein, einen Flügel überzogen mit Schuppen zu zeigen, wie die eines Drachens. "Das Foto habe ich vor Jahren gemacht und jetzt wieder ausgegraben, weil es ganz gut passt, wie ich finde."

Bearbeitet habe sie das Bild dann mit der Bildbearbeitung "canva" und kreierte somit ihr eigenes Cover. Auch ihr Schreibtalent kommt nicht von ungefähr. Mit zarten 14 Jahren hatte Jessica Stefanelli ihre eigene öffentliche Seite in Facebook, auf der sie ihre Texte veröffentlichte. "Nach Jahren hatte ich mal wieder die alten Texte gelesen und dann dachte ich, ›ich schreib jetzt‹", erzählt sie von den Anfängen ihrer Arbeit.

"Ich wollte immer was machen, was dazu beiträgt, dass Bücher entstehen, aber dachte immer, ich kann keins schreiben." Der Berufswunsch, Lektorin zu werden, schlummerte somit lange in ihr. Erste Anfänge bestreitet sie momentan in ihrer Ausbildung als Medienkauffrau beim Schwarzwälder Boten.

Allen, die selbst eigene Texte oder bereits fertig geschriebene Bücher auf dem Computer liegen haben oder mit dem Gedanken spielen, sich daran zu versuchen, spricht sie den Mut zu, einfach anzufangen und es dann auch zu veröffentlichen. "Man kann nur gewinnen und nicht mehr verlieren als Zeit, die man seinem Buch gewidmet hat". Es sei allerdings Zeit, die einen um Erfahrungen reicher mache.