Bad Dürrheim. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00.25 Uhr, setzte ein 34-jähriger BMW-Fahrer unmittelbar nach der Abzweigung von der Bundesstraße 33 auf die Bundesstraße 27 zum Überholen eines Pkws an. Dabei überfuhr der 34-Jährige die Fahrstreifenbegrenzung und geriet komplett auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs, wo er mit einem entgegenkommenden Pkw Honda zusammenstieß. Der Verursacher wurde schwer, drei Personen im entgegenkommenden Honda leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt circa 20 000 Euro. Der 34-Jährige dürfte unter Alkoholeinwirkung gestanden haben. Ein Blutprobe wurde bei ihm veranlasst, außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.