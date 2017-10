Bad Dürrheim - Am frühen Freitagmorgen war ein 18-jähriger BMW-Fahrer in einer 30er-Zone in Bad Dürrheim (Schwarzwald-Baar-Kreis) mit über 100 Kilometern pro Stunde unterwegs. Eine Polizeistreife entdeckte den Raser gegen 2.25 Uhr in der der Schwenninger Straße. An der Abzweigung "Am Salinensee" konnten die Beamten den Raser stoppen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Nun kommt auf den jungen Mann ein entsprechendes Bußgeldverfahren zu. Der 18-Jährige muss mit zwei Punkten in Flensburg, einer hohen Geldbuße und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen.