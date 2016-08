Bad Dürrheim. Ein Verkehrsunfall, der am frühen Dienstagmorgen in der Villinger Straße in Unterbaldingen passiert ist, hat zu einem Sachschaden an zwei beteiligten Autos in Höhe von etwa 17 000 Euro geführt. Gegen 2.50 Uhr fuhr ein 45-jähriger Mann mit einem Peugeot 208 auf der Villinger Straße durch Unterbaldingen. In einem Moment der Unachtsamkeit prallte der Peugeot-Fahrer mit seinem Wagen gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Audi. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Peugeot des 45-Jährigen.