Bad-Dürrheim 16 Frauen lernen sich zu wehren

Organisiert wurde der Selbstverteidigungskurs von Frank Scholl und Rainer Schäfer, beide Trainern des Bujukai, einer Abteilung des Polizeisportverein Villingen-Schwenningen. Im Rahmen der vierstündigen Präventionsmaßname in der Osterberghalle wurde darüber gesprochen, wie Gefahren umgangen werden können, und wo man Hilfe in verschiedenen Situationen finden kann. Im praktischen Teil zeigte das Trainerduo nicht nur mittels einer ganzen Reihe von Übungsteilen wie Angreifer in stehender und liegender Haltung abgewehrt werden können, sondern wie wichtig der Einsatz der eigenen Stimme und das Auftreten gegenüber dem Angreifer ist.

Dass der Körper die beste Waffe gegen Angriffe ist, jedoch auch mitgeführte Alltagsgegenstände, wie zum Beispiel Kugelschreiber oder Schlüssel wirkungsvoll sind, wurde genauso vermittelt und dass der Gebrauch von Tränengas nicht unbedingt zum Erfolg führt. Dies, weil man bei der Anwendung mit der Sprühdose nah am Angreifer sein muss, und man sich bei Gegenwind selbst schadet. Hinzu kommt, dass ein Angreifer kaum warten wird, bis die Frau nach der Dose in ihrer Handtasche fündig wird. Das Schmunzeln der Damen gab Rainer Schäfer recht.

Durchweg war von den Frauen und Mädchen zu hören, dass der Kurs ihnen viel gebracht habe, da Griffe zur Gefahrenabwehr und Selbstverteidigung nicht nur gezeigt wurden, sondern auch mit der jeweiligen Partnerin ausprobiert werden konnten. Von der Wirksamkeit mancher der Griffe waren etliche sehr überrascht. Für sinnvoll gehalten wurde, solch ein Kurs in regelmäßigen Abständen zur Auffrischung des Erlernten anzubieten.