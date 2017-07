Bad-Dürrheim 15 weitere Flüchtlinge

Bad Dürrheim (rtr). Im Lauf des Sommers sollen 15 weitere Flüchtlinge nach Bad Dürrheim kommen, informiert die Stadtverwaltung. Laut Pressesprecherin Patricia Ehret ist vorgesehen, elf von ihnen in dem gemeindeeigenen Gebäude in der Siemensstraße unterzubringen, die restlichen vier Personen würden in einer angemieteten Wohnung unterkommen.