Bad-Dürrheim 140 Rekruten legen Eid ab

Solch ein öffentliches Gelöbnis habe eine gute Tradition, erklärt Bürgermeister Walter Klumpp, dem es sichtbar ein Anliegen ist, die Beziehung zur Patenkompanie zu pflegen, denn die Soldaten seien auch immer wieder dabei, wenn es darum gehe, wenn die Stadt Hilfe benötige. "ich denke es verbindet die Stadt viel mit der Patenkompanie."

Hauptmann Oliver Wild verdeutlichte, die Bedeutung des Gelöbnisses für die Rekruten, so haben sich über 380 Angehörige für den Tag als Gäste angemeldet. Es sei ein Höhepunkt der Grundausbildung, so der Chef der Einheit. Von den 140 Rekruten seien rund zehn Prozent Frauen, erklärt Major Christian Bär und: "Die Frauen halten erstaunlich gut durch." Teilweise besser als manche Männer, fügte er hinzu. Ausbildungsinhalte der dreimonatigen Grundausbildung sind noch das Schießen, Erste Hilfe, sowie das Übungslager – allgemein als Biwak bekannt. Zusätzlich noch drei Märsche mit und ohne Marschgepäck. So gehört das Gelöbnis wohl eher zu den angenehmen Ausbildungseinheiten, auch wenn die Temperatur nach den Vorhersagen nur auf rund Null Grad Celsius ansteigt und es eventuell manche kalten Füße gibt.

Nach der Anreise in die Kurstadt findet um 12.30 Uhr ein öffentlicher Gelöbnisgottesdienst in der evangelischen Johanneskirche statt, der vom Standortseelsorger aus Donaueschingen abgehalten wird. Von dort geht es durch die Grünanlagen zum Großraumparkplatz. Dort müssen die Rekruten um 14 Uhr in Reih und Glied stehen, denn es beginnt der Höhepunkt des Tages, das Gelöbnis. Die Zeremonie wird rund eine Stunde dauern.