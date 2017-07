Bad-Dürrheim 1250-Jahr-Feier konkretisiert sich

Bad Dürrheim-Baldingen (kal). "98 Prozent der Arbeit steht bis jetzt nur auf dem Papier, und viel liegt noch vor uns", bemerkte Jürgen Schwarz. Unter dem Motto "Fest-Dorf mit historischem Handwerkermarkt" soll das Jubiläum vom 5. bis 7. Juli im Jahr 2019 gefeiert werden. Als Festgelände wurde das Areal beiderseitig des Melap-Wegs bis zur Biegung der Kötach ausgewählt. In Richtung Sportplatz wird für alte Handwerksberufe oder für einen historischen Rummelplatz eine Reservefläche zur Verfügung gestellt. Angemietet werde das Festzelt der Sunthauser Vereine, in dem eine Bühne aufgebaut werde. Durch das Weglassen von Seitenteilen möchte man eine offene Atmosphäre schaffen. Um das Zelt herum können die Vereine ihre Stände, Lauben oder Zelte aufbauen.

Mit dem Fassanstich am Freitag, 5. Juli 2019, soll das Fest eröffnet werden, anschließend werden Musik,- Tanz- und Gesangsgruppen auf der Bühne auftreten. Für den Samstag sind Festansprachen geplant, danach ein historisches Schauspiel und am Abend sollen die Besucher mit fetziger Musik unterhalten werden. Ein großes Feuerwerk ist geplant und eine lange Partynacht. Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischen Festgottesdienst, danach viel Unterhaltung mit Tanz, Gesang und Musik.

Aufgeklärt wurden die Vereinsvertreter über die Kosten, die auf sie zukommen werden, denn eine passende Infrastruktur muss geschaffen werden. So wird ein Verein den Betrag in Höhe von 480 Euro plus Kosten für Strom und Wasser entrichten müssen. Für die Müllentsorgung wird eine Pauschale von 30 Euro erhoben. Angeboten wird pro Stand maximal eine Länge von 15 Metern, die sich auch zwei Vereine teilen können. Für die Nachtwache müssen sie selbst sorgen.