Bad-Dürrheim 121 Flüchtlinge aus acht Nationen

In gesicherten Bahnen verläuft nach den Worten von Gerlinde Hummel-Höfflin das Projekt Kulturlotsen, da die Gespräche mit den Sponsoren für die Vorhaben in 2018 durchweg positiv verliefen. Voraussichtlich können im nächsten Jahr 25 Unternehmungen angeboten werden. In der Vergangenheit kamen zu den einzelnen Veranstaltungen im Durchschnitt 22 Kinder.

Zehn Personen betätigen sich jede Woche für rund eine Stunde als Vorleser in neun Kindergärten im Stadtgebiet. Die Lesepaten seien sehr gefragt, hieß es.

Der Initiator des Nachbarschaftshilfeprojekts in den Stadtteilen, Erwin Nopper, ließ wissen, dass sich 21 Personen für den Kurs "Begleitung ältere Menschen" angemeldet haben. Momentan bemühe man sich, für das Projekt einen Verein zu gründen.