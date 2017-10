Bad Dürrheim. Beim Ein- oder Ausparken ist ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag, im Zeitraum zwischen 10 Uhr und 13 Uhr, auf dem Parkplatz des Hotels Waldeck in der Waldstraße gegen einen dort abgestellten Audi A5 gefahren, teilt die Polizei mit. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden am Heck des Audis in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Schwenningen hat Ermittlungen wegen der begangenen Unfallflucht eingeleitet und nimmt Hinweise zum Verursacher entgegen, Telefon: 07720/85 000.