Bad Dürrheim-Hochemmingen. Eine 47-jährige VW-Fahrerinist am Montag, gegen 9.15 Uhr, auf der Schwarzwaldstraße von der Fahrbahn abgekommen und in einem Vorgarten gelandet, teilt die Polizei mit. Die 47-Jährige war ortseinwärts unterwegs und kam aus bislang nicht geklärter Ursache nach rechts von der Straße ab. Im angrenzenden Vorgarten prallte der VW ungebremst auf einen Stein. In der Folge überschlug sich der Kleinwagen und kam auf dem Dach zum Liegen. Auslaufendes Motoröl aus dem Fahrzeug drohte im Boden zu versickern. Auf Anordnung des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis wurde das kontaminierte Erdreich ausgebaggert und fachgerecht entsorgt. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Die Unfallverursacherin erlitt mehrere Prellungen.