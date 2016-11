Bad Dürrheim. Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstag, gegen 17 Uhr, auf der Bundesstraße 27 ein Sachschaden von rund 10 000 Euro entstanden. Ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die B 27 von Schwenningen in Richtung der Kreuzung B 27/33. Da sich ein Rückstau gebildet hatte, musste der 52-Jährige auf Höhe "Kaufland" anhalten. Ein nachfolgender 20-jähriger Opel-Fahrer erkannte den Stau zu spät und versuchte nach rechts auszuweichen. Der junge Mann verlor bei diesem abrupten Lenkmanöver die Kontrolle über den Wagen und schrammte mehrere Leitplanken und die rechte Fahrzeugseite am Mercedes. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.