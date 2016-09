Bad Dürrheim. Etwa 10 000 Euro Schaden an zwei Fahrzeugen sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Samstagvormittag, gegen 10.30 Uhr, in der Zehntstraße ereignet hat. Dort fuhr ein Lenker eines Skodas von einem Parkplatz auf die Straße, ohne auf einen nahenden Pkw zu achten. Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß. Personen wurden nicht verletzt.