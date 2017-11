Anzeige Zwischen Feuerkorb und Waffeleisen

Wie in den Vorjahren werden auch diesmal Feuerkörbe und andere Leuchtkörper für eine stimmungsvolle Illumination und vorweihnachtliche Atmosphäre in Albstadts höchstgelegenem Stadtteil sorgen. Die Aussteller tun ein Übriges: Da ist die Dorfblüte, die schöne Weihnachtssterne anbietet, die "Scheune No.1" mit ihrem Angebot an ausgesuchter Weihnachtsdekoration, die Kindertagesstätte Schalksburg, die selbst gebackene Leckereien feilhält, und natürlich die Gastgeber selbst, die Schdoale Gratzer, in deren Auslagen die Besucher selbst gebastelte Advents- und Türkränze, Weihnachtsdekor und noch vieles andere mehr finden.

Natürlich ist auch fürs leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Selbstverständlich gibt es Glühwein und Kinderpunsch – und dazu noch den nach einer Burgfelder Spezialrezeptur gebrauten "Schdoale Punsch". Die Kindertagesstätte bringt die Waffeleisen mit, das Backhäusleteam tritt ebenfalls in Aktion und bietet Warme Seelen an, und natürlich muss nieman auf kulinarische Klassiker wie die Rote vom Grill, Schupfnudeln oder die heiße Gulaschsuppe verzichten.

Für den angemessenen, das heißt weihnachtlichen musikalischen Rahmen sorgen Gastgeber und Gäste gemeinsam: Gegen 18.30 Uhr werden Weihnachtslieder intoniert; jede Stimme ist willkommen. Auf möglichst viele Gäste freuen sich Ortsvorsteher Hubert Reinauer und Birgit Bitzer, die Vereinschefin der Schdoale Gratzer.