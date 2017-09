Anzeige Zukunft auf Rädern

Was aber am meisten zählt, ist der Fahrspaß. Vier Motoren – drei Benziner, ein Diesel – zwischen 62 kW, also 84 PS, und 88 kW, also 120 PS, stehen zur Auswahl, um Stadt und Land zu erobern. Eine Probefahrt ist die beste Mög­lichkeit, die Qualitäten des neuen Kia Stonic selbst zu entdecken – ab dem 30. September im Autohaus Sauter.