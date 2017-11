Anzeige Zufriedene Mitarbeiter – zufriedene Kunden

"Es ist uns wichtig auf individuelle Wünsche und Probleme einzugehen. Hand in Hand sorgen wir so für eine erfolgreiche und optimale Gestaltung der Zeitarbeit sowohl für Unternehmen als auch Mitarbeiter", erläutert Geschäftsführerin Anja Trenkle.

Als sie vor zehn Jahren das Unternehmen gründete, wollte sie ein neues Servicelevel garantieren – nachdem sie selbst suboptimale Erfahrungen mit Zeitarbeitsunternehmen nach iher Mutterschaftspause machen musste. "Unsere Dienstleistung funktioniert am besten in einer persönlichen Atmosphäre, in der der Arbeitnehmer sich wertgeschätzt fühlt und das Unternehmen eine maßgeschneiderte Lösung erhält." Bei aller Professionalität sei es hilfreich, wenn es familiär und vertrauensvoll zugeht. "Denn die Zufriedenheit unserer Kunden sichert unseren Erfolg", so Trenkle.

ASPO eröffnet für einen weiten Kreis von Arbeitssuchenden Chancen und findet den passenden Arbeitgeber – egal ob Berufsanfänger, Wiedereinsteiger oder Berufserfahrene. Auch Schüler, die nach dem Schulabschluss die Wartezeiten auf einen Studienplatz überbrücken wollen, oder Studierende, die einen Job für die Semesterferien suchen, sind hier richtig.