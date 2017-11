Anzeige Züchter feiern Erfolge bis auf Europaebene

W ährend bereits am Freitag die Anlieferung der Tiere ist, werden die unparteiischen Preisrichter am Samstagvormittag ihre Bewertungen abgeben.

Um die Tierschau möglichst naturnah zu gestalten, werden die Hühnerstämme und auch viele Tauben in herbstlich geschmückten Volieren zu sehen sein. Diese Art der Tierpräsentation verfolgt der Verein seit einigen Jahren. In einem Großgehege gibt es mehrere Hühnerrassen zu sehen.

Ausgestellt werden Kaninchen, Geflügel und Tauben in verschiedenen Rassen, Farbenschlägen und Aussehen. Ähnlich wie in den Vorjahren findet auch dieses Mal dieser vereinsinterne Wettbewerb in den Räumlichkeiten des Züchterheims statt. Die Ausstellung in Bisingen ist am Samstag ab 15 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Während am Samstagabend die Prämierung der Sieger mit Preisverleihung ist, findet am Sonntagvormittag das Sonderbörse-Glücksrad statt.