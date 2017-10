Anzeige Zentrumsnah gut angebunden

Für Achim Dorner vom Architektenbüro Dorner und Partner aus Altensteig war die Planung des Neubaus "eine interessante und reizvolle Aufgabe". Bei der Einweihungsfeier betonte Fach-Vorstand Günter Braun: "Wir schaffen hier ein Zuhause für Menschen, die Schutz und Sicherheit brauchen." Um den neuen Vorschriften der Landesbauordnung zu genügen, habe man sich entschlossen, die Behinderteneinrichtung in Schernbach aufzugeben und nach dezentralen Standorten Ausschau zu halten.

Die christlich-diakonische Bruderhaus-Diakonie ist in 15 Stadt- und Landkreisen Baden Württembergs mit vielfältigen Betreuungs- und Versorgungsleistungen (Alten- Jugend- und Behindertenhilfe, Sozialpsychiatrie, Werkstätten) sowohl stationär als auch ambulant tätig – in Altensteig außer dem Unterstützungszentrum noch in Häusern der Uhland- und Hohenbergstraße.

"Mitten in der Stadt – mitten im Leben", ist für den Altensteiger Bürgermeister Gerhard Feeß ein wichtiges Kriterium. Deshalb habe die Stadt den früheren Parkplatz in der Bahnhofstraße angeboten. Der Neubau an dieser Stelle ist für den Rathauschef auch städtebaulich "ein Gewinn".