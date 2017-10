Anzeige Zehn Jahre menschlich, zuverlässig, kompetent

Am 1. Oktober 2007 fand die Geschäftseröffnung statt. Andreas Langer und Alexander Spörl hatten sich während der Ausbildung 1998 näher kennengelernt. Sie sind Freunde geblieben. Heute haben sie nahezu 20 Jahre Berufserfahrung in der stationären und ambulanten Pflege.

Den Bedarf und die Wichtigkeit der Pflege zu Hause haben die beiden früh erkannt. 2007 wagten sie quasi von Null an den Schritt in die Selbstständigkeit, anfangs mit einer weiteren Mitarbeiterin und mit zwei Fahrzeugen. Zu ihren Tätigkeiten zählen neben Grund- und Behandlungspflege auchz verschiedene ärztliche Verordnungen wie Wundversorgung, Spritzen, Verbände sowie alle Leistungen der Pflegeversicherung. "Wir haben noch keinen Tag bereut, dass wir uns selbständig gemacht haben und wir seit nun zehn Jahren erfolgreich unseren Häuslichen Pflegedienst betreiben können", so Alexander Spörl. Unterwegs sind sie heute in Balingen, Bisingen, Geislingen, Owingen und Grosselfingen. Erreichbar sind sie rund um die Uhr.

Von Tag zu Tag vergrößerten sich die Patientenanzahl und damit auch das breit gefächerte Aufgabengebiet. Mittlerweile ist der ambulante Pflegedienst auf acht examinierte Pflegefachkräfte angewachsen, mit fünf Fahrzeugen sind sie unterwegs. Stolz sind "Andreas & Alex" auf die Mundpropaganda: Sie werden von Patienten, aber auch von Ärzten und Krankenhäusern weiter empfohlen.