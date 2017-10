Anzeige Wo sich Sicherheit mit Freundlichkeit verbindet

Angefangen hat alles damit, dass Martin Braun eine Veranstaltungsagentur hatte, und feststellte, dass es dazu auch Sicherheitspersonal braucht. Kurzerhand hat er ein paar Kumpels überredet, ihm in diesem Bereich zu helfen. Braun erkannte schnell den Bedarf und gründete zusammen mit seinem Freund Michael Maute, der heute im selben Gebäude in der Ebinger Schillerstraße ein Fitnessstudio betreibt, das Sicherheitsunternehmen "Be Save".

Die Firma machte sich schnell einen Namen, konnte Kunden wie die Bundesligamannschaften Walter Tigers Tübingen und den HBW Balingen-Weilstetten von ihrer Arbeit überzeugen. "Wir haben zu unseren Kunden ein persönliches Verhältnis", sagt Martin Braun über den Schlüssel des Erfolges.

Mittlerweile hat seine Security-Firma unzählige Veranstaltungen begleitet, vom Dorffest bis zu Mega-Konzerten, und hat auch längst auf anderen Gebieten Fuß gefasst. So sind seine Mitarbeiter schon lange im Objektschutz bei namhaften Firmen der Region tätig, das Unternehmen hat Sicherheitskonzepte für "Red Bull" sowie "Stars and Cars" aufgestellt, und seine Mitarbeiter sorgen zudem in Krankenhäusern der Region für Sicherheit.