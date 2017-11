Im Ahnensaal stellt Brautfashion Loredana Faiß aktuelle Brautmoden vor, zudem werden Models die schönsten Traumkleider zeigen. Im Jagdsaal stellt sich der Sonnenalb-Kutscher aus Sonnenbühl-Willmandingen vor, hier kann man sich über Kutschfahrten informieren. Kristinas Kleine Tanzschule aus Ergenzingen bietet nach Terminabsprache Tanzkurse und Tanzstunden für künftige Hochzeitspaare an. Und das RaBe Videostudio hält die Trauung und den kompletten Tag auf Video fest und schafft so eine wunderbare Erinnerung.

"SIXT Executive" aus Stuttgart stellt die schönsten Limousinen vor, und das Skyfire Feuerwerk aus Sindelfingen informiert über das unvergessliche Feuerwerk für den Hochzeitstag. In der Schlosskapelle musiziert Stefanie Sauter am Klavier, an der Violine und an der Flöte.

Geöffnet hat die achte Hochzeitsmesse auf Schloss Weitenburg am Sonntag, 5. November, von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Zudem hat natürlich das Restaurant des Schlosses ebenfalls an diesem Tag geöffnet.