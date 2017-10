Anzeige Voltigierer sind ein fester Bestandteil

Die Voltigierer bereichern das vielseitige Turnierprogramm mit einer Mischung aus eleganter Show und atemberaubender Akrobatik.

Auch in diesem Jahr sind fünf internationale Spitzenteams der Leistungsklasse S der Einladung des Veranstalters gefolgt, um am Samstag, 7. Oktober, im Rahmen des Schauabends und am Sonntag, 8. Oktober, am Kürwettkampf der Voltigierer teilzunehmen.

Die Teams bestehend aus jeweils sechs Voltigiererinnen und Voltigierern und zeigen eine Kür bestehend aus Einzel-, Doppel- und Dreierübungen nach eigener Choreografie.